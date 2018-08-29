Россияне стали чаще брать кредиты на покрытие старых долгов

Россияне стали чаще просить у банков кредиты на рефинансирование своих старых задолженностей. За 2017 год сумма долгов по кредитам возросла на 1,3 триллиона рублей, но в 2018 году она достигла этой же отметки всего за семь месяцев. При том, что рост догов не сопровождается ростом доходов у населения. Кроме всего прочего россияне стали брать на себя по несколько кредитов, обычно, чтобы выплатить старые. Даже сейчас почти каждый второй имеет два или более не погашенных кредита.

По данным статистики, свыше 20% взявших кредит с трудом справляются с долговой нагрузкой и не редко прибегают к услугам рефинансирования. На обслуживания долга у таких заёмщиков уходит до четверти семейного бюджета. Также растёт количество должников с просроченными платежами. Если же сравнивать с общемировой динамикой, то дела россиян не так плохи. В России соотношение долга населения к ВВП страны — 16,2%, в Турции — 17,4%, в Польше — 35%, а в Малайзии этот уровень уже достиг — 67%.

Эксперты, оценивающие кредитный рынок, не советуют брать кредиты в валюте. Любое колебание курса и вы можете оказаться в разы худшем положении, которое было изначально. Как, например, это было с падением рубля 2014 года. И рекомендуют брать кредит только тогда, когда вы действительно сможете его погасить.