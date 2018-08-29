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За три месяца оборот малых предприятий области удвоился
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За три месяца оборот малых предприятий области удвоился 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
В январе-июне 2018 года численность малых предприятий на территории Саратовской области без учета микропредприятий составила 3036, не изменившись по сравнению с уровнем января-марта. Об этом сообщает Саратовстат. При этом оборот этих организаций за три месяца вырос более чем в два раза — с 48,6 до 107,4 миллиарда рублей. Инвестиции в основной капитал выросли еще существеннее — с 397,4 миллиона до 2,05 миллиарда рублей.
Кроме того, средняя численность работников малых предприятий, устроенных не по совместительству, в апреле-июне выросла с 78 до 80,1 тысячи человек.
Напомним, ранее чиновники информировали, что в апреле число малых предприятий в регионе снизилось до 3021, а до этого снижалось в течение года. В минэкономразвития области, комментируя эти данные, замечали, что доля таких предприятий «в общей численности субъектов малого и среднего бизнеса Саратовской области составляет всего 4%».
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