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Бюджет Кабардино-Балкарии исполнен с профицитом более 1,2 млрд рублей
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Бюджет Кабардино-Балкарии исполнен с профицитом более 1,2 млрд рублей 

ТАСС 50 минут назад
НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарской Республики (КБР) за первое полугодие 2018 года исполнен с профицитом более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила в среду и.о. министра финансов региона Елена Лисун.
"Исполнение республиканского бюджета в первом полугодии 2018 года сложились следующим образом: доходы поступили в объеме более 14,5 млрд рублей (48,2% от годовых плановых назначений),
расходы составили более 13,3 млрд рублей (43,6% от годовых значений)", — сказала Лисун на очередном заседании правительства республики. Таким образом, профицит сложился на уровне более 1,2 млрд рублей.
Основной упор при исполнении бюджета был сделан на финансирование социально значимых и первоочередных расходов, общая сумма которых оставила более 70%. На оплату труда, соцвылаты, коммунальные услуги, стипендии, медикаменты направлено более 9,4 млрд рублей, отметила Лисун.
Объем госдолга региона на 1 июля 2018 года составляет 10,3 млрд рублей (долг по банковским кредитам — 1,7 млрд рублей, по бюджетным — 8,1 млрд рублей, по госгарантиям — 368 млн рублей). На обслуживание госдолга с начала 2018 года направлено 185,2 млн рублей.
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