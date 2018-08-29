Новая Москва лидирует по темпам продаж квартир в новостройках

В первом полугодии на присоединенных территориях было продано более 11 тыс. лотов в новых жилых комплексахПо итогам первого полугодия темпы продаж квартир в новостройках Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) более чем в два раза превысили показатели Старой Москвы. Об этом рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщает портал столичного стройкомплекса. В первой половине 2018 года на присоединенных территориях было продано более 11 тыс. квартир в новых жилых комплексах, отметил чиновник. По его словам, это вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Сейчас на продажу выставлено около 7 тыс. квартир в жилых комплексах, расположенных в ТиНАО, подчеркнул глава департамента. Он также отметил, что в самых успешных проектах в Новой Москве ежемесячно продается по 150 квартир, а в Старой Москве реализуется по 70-80 квартир в месяц, следует из публикации. Ранее столичные власти заявили, что население Новой Москвы выросло почти вдвое с момента присоединения. Сегодня на этих территориях проживает порядка 500 тыс. человек.. «Новая Москва» идет на рекорд по темпам продаж жилья в новостройках. Больше трети всех сделок по продаже квартир в новостройках Москвы приходится на ТиНАО, заявил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По словам чиновника, за шесть месяцев с начала 2018 года в «новой Москве» продано 11 тыс. квартир в новых жилых комплексах — минимум на 50% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Как отметил Жидкин, по темпам продаж квартир в новостройках ТиНАО больше чем в два раза обгоняет Москву в ее старых границах. По оценкам ведомства, сейчас девелоперы в ТиНАО предлагают к продаже одновременно не менее 7-8 тыс. квартир. Их суммарная площадь приближается к полумиллиону квадратных метров. «В ТиНАО есть жилые комплексы, где ежемесячно продается более 150 квартир. При том, что в самых успешных проектах новостроек в „старой“ Москве в месяц реализуется порядка 70-80 квартир». — отметил Жидкин. Всего в текущем году на новых территориях планируется ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,5 млн — жилой.. По темпам продаж жилья в новостройках Новая Москва идет на рекорд — Владимир Жидкин. По итогам первого полугодия более трети всех сделок по продажам квартир в новостройках столицы приходится на ТиНАО, сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. «По результатам исследований различных агентств и ведомств и по нашим внутренним данным, за шесть месяцев 2018 года в ТиНАО было продано свыше 11 тысяч квартир в новых жилых комплексах, — уточняет В. Жидкин. — Если сравнить с таким же периодом прошлого года, это минимум на 50 процентов больше». — Если говорить не о квадратных метрах, а о темпах продаж квартир в новостройках Москвы, то здесь ТиНАО однозначно обгоняет старые границы, — отмечает В. Жидкин. — Например, по итогам первого квартала 2018 года темпы продаж квартир в новостройках ТиНАО обогнали темпы продаж квартир новостройках «старой» Москвы более чем в 2 раза. По оценкам специалистов Департамента развития новых территорий города Москвы, сейчас девелоперы в ТиНАО предлагают к продаже одновременно не менее 7-8 тысяч квартир, их суммарная площадь приближается к полумиллиону квадратных метров. — В ТиНАО есть жилые комплексы, где ежемесячно продается более 150 квартир, — рассказывает Владимир Жидкин. — При том, что в самых успешных проектах новостроек в «старой» Москве в месяц реализуется порядка 70-80 квартир. По мнению Владимира Жидкина, у такой нарастающей популярности жилой недвижимости в новостройках ТиНАО есть одна главная причина: опережающий темп развития социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры, создание здесь достаточно большого количества новых рабочих мест. «Мэр Москвы Сергей Собянин изначально поставил перед нами задачу развивать новые территории исключительно комплексно, — подчеркивает В. Жидкин. — Эти требования отражены и в генплане, и они неукоснительно выполняются». Всего в текущем году на новых территориях планируется ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв. метров недвижимости, в том числе 1,5 млн — жилой.. Продажи жилья в новостройках новой Москвы в I полугодии 2018 года выросли в 1,5 раза. Более трети всех квартир, проданных в столице в первом полугодии 2018 года, приходится на новую Москву, при этом по сравнению с прошлым годом продажи на новых территориях города выросли примерно в 1,5 раза, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы. «По итогам первого полугодия более трети всех сделок по продажам квартир в новостройках столицы приходится на ТиНАО. По результатам исследований различных агентств и ведомств и по нашим внутренним данным, за шесть месяцев 2018 года в ТиНАО было продано свыше 11 тысяч квартир в новых жилых комплексах. Если сравнить с таким же периодом прошлого (2017 года — ред.) года, это минимум на 50% больше», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. При этом, по его словам, по итогам первого квартала 2018 года темпы продаж квартир в новостройках ТиНАО обогнали темпы продаж квартир новостройках «старой» Москвы более чем вдвое. В настоящее время девелоперы в ТиНАО предлагают к продаже одновременно не менее 7-8 тысяч квартир, их суммарная площадь приближается к полумиллиону квадратных метров. «В ТиНАО есть жилые комплексы, где ежемесячно продается более 150 квартир, при том, что в самых успешных проектах новостроек в „старой“ Москве в месяц реализуется порядка 70-80 квартир», — добавил Жидкин. Он отметил, что одной из причин популярности жилой недвижимости в новостройках ТиНАО стал опережающий темп развития социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры, создание достаточно большого количества новых рабочих мест. Всего в текущем году на новых территориях планируется ввести в эксплуатацию не менее 2 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 1,5 миллиона «квадратов» жилья.. Более 11 тыс. квартир продано в новостройках ТиНАО в январе-июне. Более 11 тыс. квартир продано в новостройках ТиНАО в январе-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина. «По итогам I полугодия 2018 г. более трети всех сделок по продажам квартир в новостройках столицы приходится на ТиНАО. По результатам исследований различных агентств и ведомств и по нашим внутренним данным, за шесть месяцев 2018 г. в ТиНАО было продано свыше 11 тыс. квартир в новых жилых комплексах. Если сравнить с таким же периодом прошлого года, это минимум на 50% больше», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина. В. Жидкин уточнил, что по итогам I квартала 2018 г. темпы продаж квартир в новостройках ТиНАО обогнали темпы продаж квартир новостройках в границах старой Москвы более чем в два раза. «По оценкам специалистов департамента развития новых территорий Москвы, сейчас девелоперы в ТиНАО предлагают к продаже одновременно не менее 7-8 тыс. квартир, их суммарная площадь приближается к 0,5 млн кв. м», — рассказали в пресс-службе. Жидкин отметил, что в ТиНАО есть жилые комплексы, где ежемесячно продается более 150 квартир. «При том, что в самых успешных проектах новостроек в старых границах Москвы в месяц реализуется порядка 70-80 квартир. У такой нарастающей популярности жилой недвижимости в новостройках ТиНАО есть одна главная причина: опережающий темп развития социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры, создание здесь достаточно большого количества новых рабочих мест. Мэр Москвы Сергей Собянин изначально поставил перед нами задачу развивать новые территории исключительно комплексно. Эти требования отражены и в Генплане, и они неукоснительно выполняются», — добавил В. Жидкин. В пресс-службе заключили, что всего в текущем году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,5 млн кв. м — жилой.

Это неполный текст новости