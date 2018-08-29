В Орле чиновники сэкономили на благоустройстве 18 млн рублей

Сэкономленные во время конкурсных процедур финансовые средства, направят на благоустройство новых общественных территорий Орла, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

О том, что на данные цели будет потрачено 18 млн рублей, сообщил глава администрации Александр Муромский на аппаратном совещании в областной администрации.

Часть средств от экономии пошли на благоустройство 4 дворовых территорий — 7,3 млн рублей, на устройство проезда к бульвару Победы — 2,3 млн рублей, на установку светового оборудования в Городском парке культуры и отдыха (входная группа) — 0,4 млн рублей, на благоустройство сквера Дворянское гнездо — 0,6 млн рублей, на благоустройство Комсомольской площади — 3,1 млн рублей, на благоустройство сквера «Орлята» — 0,3 млн рублей, на устройство проезда к скверу «Юность» — 0,3 млн рублей, на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий в 2019 году — 3,7 млн рублей.

Работы продолжатся в следующем году. В настоящее время заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство Детского и Городского парков. Эскизный проект реконструкции Детского парка был одобрен на областном градостроительном Совете. Работы планируется завершить до конца 2018 года.

В стадии торгов по выбору подрядчика находится сквер «Дворянское гнездо». Срок окончания подачи заявок завершится 5 сентября. В сквере будут отремонтированы тротуары, ротонды, балюстрады, мост, ступени и лестничных сходы, установлены скамейки и урны, посажены деревья. Стоимость работ, которые завершаться до 31 октября, составит 4,5 млн рублей.

Напомним, что в 2018 году в Орле должны быть благоустроены 10 общественных территорий. На эти цели был привлечен межбюджетный трансферт в размере 250 млн рублей.