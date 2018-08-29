Рекордное количество квартир купили россияне в ипотеку

В этом году прогнозируется новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов. За семь месяцев банки уже выдали займов на 1,55 триллиона рублей.

Причём эксперты прогнозируют, что рост продолжится. К концу года ожидается, что общая сумма кредитов, выданных на приобретение жилья, достигнет 3 миллиардов рублей.

Финансисты видят в этом проблему. Большинство из них склоняется к тому, что россияне не справятся с объемом долгов, из-за чего кредиты перестанут возвращаться банкам. С другой стороны, полагают эксперты, рост выдачи кредитов связан с возросшей лояльностью банков. Сейчас финансовые организации одобряют более 70% всех поданных заявок. Также снижены и ставки по ипотеке. В среднем по стране они упали до 9,6%. Ещё три года назад ипотеку выдавали под 15%. Льготные кредиты под 6% берут семьи благодаря субсидированию ипотеки.