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Рекордное количество квартир купили россияне в ипотеку
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Рекордное количество квартир купили россияне в ипотеку 

Вологда.рф 48 минут назад
Фото: Вологда.рф
В этом году прогнозируется новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов. За семь месяцев банки уже выдали займов на 1,55 триллиона рублей.
Причём эксперты прогнозируют, что рост продолжится. К концу года ожидается, что общая сумма кредитов, выданных на приобретение жилья, достигнет 3 миллиардов рублей.
Финансисты видят в этом проблему. Большинство из них склоняется к тому, что россияне не справятся с объемом долгов, из-за чего кредиты перестанут возвращаться банкам. С другой стороны, полагают эксперты, рост выдачи кредитов связан с возросшей лояльностью банков. Сейчас финансовые организации одобряют более 70% всех поданных заявок. Также снижены и ставки по ипотеке. В среднем по стране они упали до 9,6%. Ещё три года назад ипотеку выдавали под 15%. Льготные кредиты под 6% берут семьи благодаря субсидированию ипотеки.
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