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В Турции запускают дисконтную кампанию для покупателей недвижимости
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В Турции запускают дисконтную кампанию для покупателей недвижимости 

Prian.ru 26 минут назад
Фото: Prian.ru
Министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум представил детали новой дисконтной кампании в секторе недвижимости, которая была высоко оценена представителями направления, заявившими, что это создаст импульс и повысит продажи жилья. Выступая на пресс-конференции, Курум сказал, что покупатели получат скидку в 10% на недвижимость, и что авансовые платежи будут уменьшены до 10% в рамках двухмесячной кампании, начатой с процентной ставки 0,98% годовых. Программа стартует 29 августа и продлится до 31 октября 2018 года, сообщает Daily Sabah.
Курум сказал, что если инвестиции будут в золоте или иностранной валюте, цена квартиры будет снижаться в соответствии ростом курса данных платёжных средств, потому откладывать их в связи с падением турецкой лиры смысла нет.
Также в соответствии с программой вводится промежуточный платеж через 12 и 24 месяца после покупки в размере 15%. На оставшиеся 120 месяцев подрядчики будут выдавать кредит на жильё без банка или поручителя в размере 60% от полной стоимости под 0,98%. То есть в итоге покупатель оплатит порядка 84% стоимости квартиры. Для государства это — значительная уступка, так как нынешние ставки составляют 2% годовых.
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