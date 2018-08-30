НБКИ: средний срок потребкредита за год увеличился почти на шесть месяцев

При этом больше всего средний срок потребкредитов вырос в сегменте самых небольших по размерам займов до 100 тыс. рублей — на десять месяцев. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2018 года средний срок кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 3,83 года, увеличившись на 13,4% (или на 5,5 месяца) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3,38 года). При этом больше всего за год вырос срок самых небольших по размерам потребкредитов до 100 тысяч рублей — на 39,9% (или на десять месяцев). В свою очередь, наименее значительными темпами срок потребительского кредита увеличился в сегменте самых «крупных» кредитов на сумму более 500 тысяч рублей — на 6,1% (или почти на четыре месяца)», — отмечается в релизе.

Продуктовый виджет

По данным НБКИ, самый высокий показатель среднего срока потребкредита был зафиксирован в сегменте кредитов более 500 тыс. рублей — 5,23 года, а самый низкий — в сегменте кредитов до 100 тыс. рублей — 2,86 года.

Самый большой средний срок потребкредита в регионах РФ во II квартале 2018 года был отмечен в Свердловской области (4,64 года), Ямало-Ненецком АО (4,49 года), Магаданской области (4,48 года), Забайкальском крае (4,43 года) и Республике Бурятия (4,30 года). В свою очередь, наименьший средний срок потребкредита был зафиксирован в республиках Ингушетия (2,18 года) и Дагестан (2,76 года), Чеченской республике (2,97 года) и Республике Марий Эл (3,13 года), а также в Нижегородской области (3,39 года). В Москве и Санкт-Петербурге средний срок потребительского кредита во 2 квартале 2018 года составил 4,01 и 3,89 года соответственно.