Определена стоимость и сроки завершения строительства объектов Urban Group

Дефицит расходов на окончание строительства объектов Urban Group предварительно оценивается в 55,7 миллиарда рублей. При этом срок завершения строительства по разным компаниям составит от 21 до 14 месяцев. Об этом сообщил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании с 2011 по 2017 год и первый квартал текущего года.

По данным аудиторов, общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 миллиарда рублей. Часть из этих средств может быть покрыта за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машиномест и прочих нежилых помещений — всего на 11,9 миллиарда рублей. Остальное — 55,7 миллиарда рублей — относится к дефициту. Кроме того, определена стоимость и сроки завершения строительства объектов Urban Group. Например, ЖК «Лайково» может быть достроен за 14 месяцев и примерно 20 миллиардов рублей, ЖК «Митино О2» — за 17 месяцев и около 11,6 миллиардов, ЖК «Лесобережный» — 14 месяцев и 13,36 миллиарда рублей соответственно.

Напомним, что различными застройщиками, входящими в состав Группы Urban Group, не завершено строительство 68 многоквартирных жилых домов в составе 6 жилых комплексов.