Дефицит расходов на строительство объектов Urban Goup составил более 55 млрд руб.

МОСКВА, 29 августа. / ТАСС /. Дефицит расходов на строительство объектов обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group составил более 55 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности группы компаний.

"Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 млрд рублей, из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 млрд рублей. Дефицит расходов на окончание строительства объектов Urban Group предварительно оценивается в 55,7 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Проверка выявила ряд фактов, свидетельствующих о неудовлетворительном финансовом положении и наличии признаков неплатежеспособности застройщиков Urban Goup по состоянию на 31 декабря 2017 года, в том числе установлено несоответствие между данными бухгалтерского учета и данными управленческого учета и выявлены факты внесения модификации учетных данных, уточняется в сообщении.