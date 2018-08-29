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Дефицит расходов на строительство объектов Urban Goup составил более 55 млрд руб.
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Дефицит расходов на строительство объектов Urban Goup составил более 55 млрд руб. 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дефицит расходов на строительство объектов обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group составил более 55 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности группы компаний.
"Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 млрд рублей, из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 млрд рублей. Дефицит расходов на окончание строительства объектов Urban Group предварительно оценивается в 55,7 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Проверка выявила ряд фактов, свидетельствующих о неудовлетворительном финансовом положении и наличии признаков неплатежеспособности застройщиков Urban Goup по состоянию на 31 декабря 2017 года, в том числе установлено несоответствие между данными бухгалтерского учета и данными управленческого учета и выявлены факты внесения модификации учетных данных, уточняется в сообщении.
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