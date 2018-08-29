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Чистая прибыль РЖД в первом полугодии выросла на 21,5% — до 64,8 млрд рублей
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Чистая прибыль РЖД в первом полугодии выросла на 21,5% — до 64,8 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Чистая прибыль РЖД в первом полугодии 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) выросла на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 64,8 млрд рублей, сообщили в компании.
Суммарные доходы холдинга выросли на 7,6% — до 1,164 трлн рублей, доходы от грузовых перевозок — на 4,8%, до 751 млрд рублей, за счет роста грузооборота на 4,3%. Доходы от пассажирских перевозок увеличились за счет роста пассажирооборота на 4,4%, до 106 млрд рублей, отмечают в РЖД.
Доходы от предоставления логистических услуг увеличились на 19,6%, до 198 млрд рублей, что вызвано ростом рублевого эквивалента выручки компании GEFCO по сравнению с первым полугодием 2017 года. При этом выручка компании в евро увеличилась на 6,2% — до €2,4 млрд
Показатель EBITDA достиг 256,2 млрд рублей, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 4,7%. Рентабельность по EBITDA составила 25%.
«Российские железные дороги» были созданы 1 октября 2003 года. 100% акций компании принадлежит правительству РФ.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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