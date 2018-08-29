Чистая прибыль РЖД в первом полугодии выросла на 21,5% — до 64,8 млрд рублей

Чистая прибыль РЖД в первом полугодии 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) выросла на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 64,8 млрд рублей, сообщили в компании.

Суммарные доходы холдинга выросли на 7,6% — до 1,164 трлн рублей, доходы от грузовых перевозок — на 4,8%, до 751 млрд рублей, за счет роста грузооборота на 4,3%. Доходы от пассажирских перевозок увеличились за счет роста пассажирооборота на 4,4%, до 106 млрд рублей, отмечают в РЖД.

Доходы от предоставления логистических услуг увеличились на 19,6%, до 198 млрд рублей, что вызвано ростом рублевого эквивалента выручки компании GEFCO по сравнению с первым полугодием 2017 года. При этом выручка компании в евро увеличилась на 6,2% — до €2,4 млрд

Показатель EBITDA достиг 256,2 млрд рублей, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 4,7%. Рентабельность по EBITDA составила 25%.