«Группа ЛСР» увеличила объем продаж недвижимости на 34%

«Группа ЛСР» опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2018 года.

За этот период во всех регионах присутствия компания заключила новые контракты на продажу 358 тыс. кв. м недвижимости (+40% в годовом отношении). Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 34 млрд рублей (+34%). В течение полугодия введено в эксплуатацию 102 тыс. кв. м. Выручка от реализации недвижимости увеличилась на 27% и составила 37 889 млн рублей.

В Санкт-Петербурге за отчетный период заключены новые контракты на продажу 206 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 36% больше, чем в 1-м полугодии 2017 года. Стоимость заключенных контрактов в 1-м полугодии 2018 года составила 19 млрд рублей (+33%). Ввод в эксплуатацию составил 56 тыс. кв. м.

Выручка от реализации недвижимости в Санкт-Петербурге выросла на 24% и составила 26 697 млн руб.