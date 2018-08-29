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«Группа ЛСР» увеличила объем продаж недвижимости на 34%
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«Группа ЛСР» увеличила объем продаж недвижимости на 34% 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
«Группа ЛСР» опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2018 года.
За этот период во всех регионах присутствия компания заключила новые контракты на продажу 358 тыс. кв. м недвижимости (+40% в годовом отношении). Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 34 млрд рублей (+34%). В течение полугодия введено в эксплуатацию 102 тыс. кв. м. Выручка от реализации недвижимости увеличилась на 27% и составила 37 889 млн рублей.
В Санкт-Петербурге за отчетный период заключены новые контракты на продажу 206 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 36% больше, чем в 1-м полугодии 2017 года. Стоимость заключенных контрактов в 1-м полугодии 2018 года составила 19 млрд рублей (+33%). Ввод в эксплуатацию составил 56 тыс. кв. м.
Выручка от реализации недвижимости в Санкт-Петербурге выросла на 24% и составила 26 697 млн руб.
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