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Чистая прибыль «ЛУКойла» по МСФО в первом полугодии выросла в 1,4 раза
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Чистая прибыль «ЛУКойла» по МСФО в первом полугодии выросла в 1,4 раза 

Вести Экономика 8 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКойл», в первом полугодии 2018 г. составила 276,4 млрд руб., что на 37,5% больше по сравнению с первым полугодием 2017 г., сообщается в отчетности компании.
Во II квартале 2018 г. этот показатель составил 167,3 млрд руб., увеличившись на 53,4% по сравнению с I кварталом 2018 г.
"Основное влияние на динамику чистой прибыли оказали неденежные эффекты от курсовых разниц, а также прибыль от продажи доли в АО «Архангельскгеолдобыча» во II квартале 2017 г. Без учета данных факторов чистая прибыль выросла на 47,4% и 35,6% по сравнению с первым полугодием 2017 г. и I кварталом 2018 г. соответственно. Рост чистой прибыли сдерживался увеличением износа и амортизации", — отмечается в комментарии «ЛУКойла».
В первом полугодии 2018 г. выручка от реализации выросла на 32,1% и составила 3,687 трлн руб. В том числе во II квартале 2018 г. выручка составила 2,056 трлн руб., что на 26,1% больше по сравнению с I кварталом 2018 г.
"Увеличение выручки в основном связано с ростом цен на углеводороды, увеличением объемов трейдинга нефтью, ослаблением рубля к доллару США и евро, а также ростом объемов реализации газа. Рост выручки сдерживался снижением объемов оптовых продаж нефтепродуктов за рубежом в результате увеличения объемов реализации на внутреннем рынке и снижения объемов трейдинга нефтепродуктами", — отметили в нефтекомпании.
Капитальные затраты в первом полугодии 2018 г. составили 226,8 млрд руб., что на 11,0% ниже, чем в первом полугодии 2017 г. Снижение в основном обусловлено сокращением инвестиций в газовые проекты в Узбекистане в связи с запуском основных производственных мощностей.
Во II квартале 2018 г. капитальные затраты составили 105,7 млрд руб., снизившись на 12,6% относительно предыдущего квартала, что связано с графиком платежей поставщикам и подрядчикам.
Скорректированный свободный денежный поток во II квартале 2018 г. составил рекордные 152,0 млрд руб., что на 65,4% больше по сравнению с I кварталом 2018 г. Таким образом, за первое полугодие 2018 г. данный показатель составил 243,8 млрд руб., увеличившись практически в два раза по сравнению с первым полугодием 2017 г.
Рост свободного денежного потока связан с увеличением операционного денежного потока и снижением капитальных расходов.
Добыча нефти в первом полугодии 2018 г. без учета проекта «Западная Курна-2» составила 319,1 млн барр., в том числе во II квартале было добыто 160,4 млн барр., что в среднесуточном выражении соответствует уровню I квартала 2018 г. С января 2017 г. объем и динамика суточной добычи нефти группой «ЛУКойл» в основном определяются внешними ограничениями объемов добычи российских компаний.
Компания направила на выплату дивидендов за 2017 г. 182,9 млрд руб. (44% от прибыли по МСФО, которая составила в 2017 г. 418,8 млрд руб.), сообщали «Вести. Экономика».
Дивидендная политика компании предполагает обязательство платить дивиденды не менее 25% прибыли по МСФО.
Контрольный пакет акций «ЛУКойла» сосредоточен у руководства компании, основными владельцами являются президент компании Вагит Алекперов и вице-президент Леонид Федун (24,8% и 9,78% акций соответственно).
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