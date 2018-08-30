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Чистый долг «Лукойла» во II квартале 2018 г снизился в 1,5 раза
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Чистый долг «Лукойла» во II квартале 2018 г снизился в 1,5 раза 

Прайм + ещё 3 32 минуты назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" во втором квартале 2018 года снизил чистый долг в 1,5 раза, до 203 миллиардов рублей против 313 миллиардов рублей в первом квартале, следует из презентации нефтяной компании.
Согласно графику погашения долга, компании необходимо во втором полугодии 2018 года погасить 48 миллиардов рублей, в 2019 году — 57 миллиардов рублей, в 2020 году — 86 миллиардов рублей, в 2021 году — 51 миллиард рублей, в 2022 году — 106 миллиардов рублей, в 2023 году и далее — 194 миллиарда рублей.
Сумма общего долга составляет 542 миллиарда рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA находится на уровне 0,2.
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