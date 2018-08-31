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Банк «Открытие» планирует открыть шесть новых отделений в регионе
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Банк «Открытие» планирует открыть шесть новых отделений в регионе 

Волга Ньюс + ещё 2 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
В филиале «Приволжский» банка «Открытие» сформирована и приступила к работе управленческая команда во главе с Зариной Плукчи, которая была назначена управляющей банка в июне этого года.
В рамках развития розничного бизнеса «Открытие» планирует в разы нарастить портфель кредитов в регионе. По словам Зарины Плукчи драйверами роста станут кредиты наличными, кредитные карты и ипотека.
Согласно данным, представленным в ходе пресс-конференции 30 августа, за первое полугодие 2018 года после запуска новых бизнес-процессов портфель займов физических лиц по потребительскому кредитованию в банке вырос на 11% и составил 1 млрд рублей. Объем их выдачи увеличился втрое и составил 208 млн рублей. Объем выдачи ипотечных кредитов вырос так же втрое и составил 111 млн рублей. При этом сумма остатков увеличилась на 5% до 634 млн рублей. Средний чек по ипотеке составил 1,6 млн рублей.
Сейчас ипотечные кредиты — половина портфеля «Открытия». Ставка по ипотеке составляет от 8,7%. «Ситуация на рынке ипотечного кредитования и недвижимости положительная, — прокомментировала Зарина Плукчи. — Есть хорошие предложения по продаже недвижимости, а мы, в свою очередь, не намерены менять ставку пока не изменится ключевая ставка Центробанка».
Также финансовая группа «Открытие» продолжит развитие сети в городах присутствия с наибольшим потенциалом рынка и численностью населения более 100 тыс. человек. Сегодня инфраструктура группы в регионе представлена тремя офисами «Открытия» (два в Самаре и один в Тольятти), пятью офисами "Бинбанка" (четыре в Самаре и один в Тольятти) и двумя офисами "Росгосстрах банка". После интеграции с 1 января 2019 года «Бинбанк» и «Открытие» будут работать под единым брендом. «Будет унифицирована вся продуктовая линейка, будет унифицирован IT-ландшафт и, соответственно, это будет единая сеть банка „Открытие“, — дополнила Плукчи.
До 2020 года в регионе планируется открытие до шести новых офисов банка. По словам управляющего „Приволжского“ банка „Открытие“ в планах открытие офисов в Новокуйбышевске и Сызрани. „Банк „Открытие“ готов поддерживать значимые социально-экономические проекты в Самарской области, включенные в государственные программы, помогать привлечению инвестиций для финансирования целевых программ“, — отметила Зарина Плукчи.
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