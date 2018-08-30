Дом.рф прогнозирует рост ипотечных сделок с новостройками после отмены долевки

По данным Банка России, за I полугодие 2018 года объем выдачи ипотеки на покупку строящегося жилья вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на покупку жилья на вторичном рынке — на 82%.

Как отмечают в госкомпании Дом.рф, недостаток современного жилья формирует следующую структуру рынка недвижимости: на 1 сделку в новостройке приходится 3-4 сделки со вторичным жильем.

Однако это не означает снижения количества продаж новостроек, в том числе — с помощью ипотеки. Так, в первом полугодии 2018 года зарегистрировано на 14% больше договоров долевого участия, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как на вторичном рынке рост числа сделок носил символический характер — около 1%.

По мнению аналитиков Дом.рф, основным сдерживающим фактором развития ипотечного кредитования новостроек является нежелание граждан брать на себя строительные риски. С запуском механизмов, обеспечивающих защиту прав граждан-участников долевого строительства, прежде всего — с переходом на проектное финансирование и использованием счетов эскроу, граждане будут активнее брать ипотеку на строящееся жилье.