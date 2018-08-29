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Чистая прибыль СК «МАКС-Жизнь» за первое полугодие составила 123,1 млн рублей
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Чистая прибыль СК «МАКС-Жизнь» за первое полугодие составила 123,1 млн рублей 

Банки.ру 44 минуты назад
Чистая прибыль страховой компании «МАКС-Жизнь» за первое полугодие 2018 года составила 123,1 млн рублей, что в пять раз превышает аналогичный показатель первого полугодия 2017-го, сообщили в пресс-службе страховщика.
Совокупная величина страховых взносов за отчетный период достигла 2 млрд 214 млн рублей.
«Таким образом, за шесть месяцев компания на 63% превысила сборы за весь 2017 год, когда объем страховых премий составил один миллиард 357 миллионов рублей», — отмечается в релизе.
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