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Ейский район планирует привлечь 100 млн кредитных рублей
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Ейский район планирует привлечь 100 млн кредитных рублей 

Деловая газета. Юг 29 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
Власти Ейского района Краснодарского края собираются привлечь невозобновляемую кредитную линию с лимитом 101,8 млн рублей, сообщает «Интерфакс-Юг».
Максимальная цена контракта определена в размере 16,816 млн рублей (процентная ставка 8,25% годовых). Средства привлекаются на 731 день. Деньги власти муниципалитета планируют направить на финансирование дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.
Ранее, в феврале 2018 года, Ейский район привлек в «Сбербанке» кредитную линию с лимитом 133,6 млн рублей.
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