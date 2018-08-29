Ейский район планирует привлечь 100 млн кредитных рублей

Власти Ейского района Краснодарского края собираются привлечь невозобновляемую кредитную линию с лимитом 101,8 млн рублей, сообщает «Интерфакс-Юг»

Максимальная цена контракта определена в размере 16,816 млн рублей (процентная ставка 8,25% годовых). Средства привлекаются на 731 день. Деньги власти муниципалитета планируют направить на финансирование дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.