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Минтранс оценил стоимость предложенной Кадыровым магистрали в Грозный
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Минтранс оценил стоимость предложенной Кадыровым магистрали в Грозный 

Ведомости 21 минуту назад
Стоимость высокоскоростной железной дороги (ВСМ) из Краснодара в Грозный составит 1,2 трлн руб. Об этом говорится в паспорте федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», курируемого Минтрансом. Его копия есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердил федеральный чиновник.
Из федерального бюджета на ВСМ предлагается направить 336 млрд руб., следует из информации в паспорте. В 2020 г. предполагается выделить 12 млрд руб., далее до 2024 г. — 24 млрд, 80 млрд, 100 млрд и 120 млрд руб. Остальные 869 млрд руб. из 1,2 трлн руб. предполагается привлечь из внебюджетных источников.
Материалы, оказавшиеся в распоряжении РБК, входят в пакет документов магистрального плана развития инфраструктуры, которое в правительство представило Минэкономразвития.
Представители Минтранса и РЖД пока не ответили на запросы РБК.
В конце июня «Коммерсант» написал, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал Путину письмо с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 г. транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. Кадыров предложил начать строительства ВСМ Центр — Юг (Москва — Адлер), которое планирует РЖД, с участка Ростов-на-Дону — Краснодар, отдельно присоединив к нему транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.
В Кремле подтвердили, что тема строительства магистрали действительно поднималась. Минтранс назвал предложение Кадырова перспективным.
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