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Среднемесячная оплата труда в Курской области — немного ниже 30 тысяч рублей
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Среднемесячная оплата труда в Курской области — немного ниже 30 тысяч рублей 

КурскТВ 1 час назад
Среднемесячная оплата труда работников Курской области в первом полугодии 2018 года составила 29,3 тысячи рублей. Она выросла к аналогичному периоду прошлого года на 11%. Такие данные приводит Курскстат. В разрезе основных отраслей экономики области уровень оплаты труда за этот период составил: в сельском хозяйстве — 27 тысяч рублей, в промышленном комплексе — 32,2 тысячи рублей, обрабатывающих производствах — 27,6 тысячи рублей, строительстве — 27,8 тысячи рублей, оптовой и розничной торговле — 24,3 тысячи рублей, по отрасли «транспортировка и хранение» — 29,7 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Администрации Курской области.
Олег Столбецов
Фото: Яндекс Картинки
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