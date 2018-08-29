Среднемесячная оплата труда в Курской области — немного ниже 30 тысяч рублей

Среднемесячная оплата труда работников Курской области в первом полугодии 2018 года составила 29,3 тысячи рублей. Она выросла к аналогичному периоду прошлого года на 11%. Такие данные приводит Курскстат. В разрезе основных отраслей экономики области уровень оплаты труда за этот период составил: в сельском хозяйстве — 27 тысяч рублей, в промышленном комплексе — 32,2 тысячи рублей, обрабатывающих производствах — 27,6 тысячи рублей, строительстве — 27,8 тысячи рублей, оптовой и розничной торговле — 24,3 тысячи рублей, по отрасли «транспортировка и хранение» — 29,7 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Администрации Курской области.

Олег Столбецов