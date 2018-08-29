Портфель онлайн-депозитов банка увеличился на 85%

Пользователи ВТБ-Онлайн по итогам семи месяцев 2018 года дистанционно открыли более 630 тыс. вкладов и 350 тыс. накопительных счетов на сумму, превышающую 850 млрд рублей. Портфель онлайн-депозитов банка с начала года увеличился на 85% и на 1 августа составил 664 млрд рублей.

Банк продолжает развивать продажи в цифровых каналах без посещения точек продаж. По сравнению с серединой 2017 года количество активных пользователей мобильного и интернет-банка выросло в 1,5 раза, до 5,4 млн человек. На 1 августа их доля составила 47% от числа активных клиентов ВТБ

Количество операций, совершенных в ВТБ-Онлайн за семь месяцев 2018 года, достигло 100 млн шт., при этом их общий объем превысил 2,7 трлн. рублей.

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