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Портфель онлайн-депозитов банка увеличился на 85%
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Портфель онлайн-депозитов банка увеличился на 85% 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пользователи ВТБ-Онлайн по итогам семи месяцев 2018 года дистанционно открыли более 630 тыс. вкладов и 350 тыс. накопительных счетов на сумму, превышающую 850 млрд рублей. Портфель онлайн-депозитов банка с начала года увеличился на 85% и на 1 августа составил 664 млрд рублей.
Банк продолжает развивать продажи в цифровых каналах без посещения точек продаж. По сравнению с серединой 2017 года количество активных пользователей мобильного и интернет-банка выросло в 1,5 раза, до 5,4 млн человек. На 1 августа их доля составила 47% от числа активных клиентов ВТБ.
Количество операций, совершенных в ВТБ-Онлайн за семь месяцев 2018 года, достигло 100 млн шт., при этом их общий объем превысил 2,7 трлн. рублей.
В цифровых каналах клиентам гарантирована максимальная ставка по всем видам депозитов. Открыть вклад можно по ссылке.
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