Выборы могут повлиять на рынок недвижимости Швеции — прогноз

Специалист прогнозирует, что и покупатели, и продавцы могут отложить принятие поспешных решений до окончания выборов. Вместо этого они захотят подождать и посмотреть, каковы предложения политической кампании: отмена более жестких правил ипотеки, сокращение налогов на перепродажу дома или налоговые вычеты по процентным ставкам, сообщает The Local.

C другой стороны, дискуссии о жилищной политике могут проложить путь к дальнейшей неопределенности для потребителей, что сократит число сделок, утверждает генеральный директор Fastighetsbyrån Йохан Энгстрем. Он также предсказывает, что предложение жилья увеличится, так как и продавцам, и покупателям трудно определиться с разумным уровнем цен.

Генеральный директор HusmanHagberg Sweden Фредрик Кьелл согласен с тем, что предложение жилья останется высоким в течение осени 2018 года и что сильный спрос и стабильные цены хороши как для продавцов, так и для покупателей. Он считает, что выборы обеспечат больше ясности относительно того, как будет выглядеть политическая ситуация в ближайшие четыре года, и рынок будет приспосабливаться к этим ожиданиям.

По данным Svensk Mäklarstatistik, организации, которая предоставляет статистику по недвижимости в стране, цены на квартиры упали на 1% в Большом Стокгольме в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в Большом Гетеборге и Мальме цены выросли на 1% и 3% соответственно. Стоимость отдельно стоящих домов остались неизменной во всех трех регионах. В национальном масштабе цены на квартиры упали на 6% за год, а на отдельные дома — на 1%.