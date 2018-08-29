Авиабилеты за границу подорожали на фоне роста цен на керосин

В ряде аэропортов северных регионов России в августе более чем на четверть выросли цены на авиационное топливо. Cамые сильные скачки зафиксированы в воздушных гаванях Якутии, Красноярского края и Камчатки. Ранее Министерство транспорта России предупреждало о возможном росте цен на авиабилеты из-за удорожания авиационного топлива.

По данным ведомства, с начала 2018 года стоимость авиационного керосина в стране выросла на 30%. По мнению главы Минтранса Евгения Дитриха, рост цен на топливо может отразиться на ценах на авиабилеты. Как отмечает руководитель ведомства, при 30-процентном росте цен на керосин дополнительные расходы перевозчиков могут составить 50 миллиардов рублей, что неминуемо отразится на пассажирах. Министр предлагал выделить авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов, чтобы повышение стоимости авиабилетов оказалось менее ощутимым.

Цены на авиакеросин в августе

В августе удорожание керосина в среднем по России оказалось незначительным (0,62%). Однако ряд поставщиков в северных городах повысили цены более чем на четверть.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья», в ведомстве которого находятся пять аэропортов Красноярского края, подняло цены топлива почти на треть. В аэропортах поселков Туруханск и Бор авиакеросин ТС-1 за последний месяц подорожал с 41,6 тысячи и 40,7 тысячи до 55,2 тысячи рублей за тонну (на 32,7% и 35,5%). В аэропорту города Кодинск цена на топливо скакнула на 37,7% (с 36 тысяч до 49,6 тысячи рублей), в аэропорте Северо-Енисейска — на 27,8% (с 44 тысяч до 56 тысяч рублей).

При этом цена на топливо у других поставщиков Красноярского края, например у ГП КК «КрасАвиа» и ООО «Аэропорт Норильск», не претерпела изменений. А « Роснефть — Аэро» (дочерняя структура нефтяной корпорации «Роснефть») наоборот — сбросила цены на 5,8%.

Самые высокие цены на керосин оказались на Камчатке. После незначительного повышения ценник на топливо в селе Манилы вырос до 84,4-86,6 тысячи рублей (в зависимости от поставщика), в селе Пахачи — до 72,2 тысячи рублей, то есть на 15,4% (ОАО «Камчатское авиапредприятие», региональная авиакомпания, обслуживающая ряд аэропортов, в том числе международный — «Елизово»). В селе Оссора ООО «Компания Солнечный ветер» подняла цены на 20%.

Завышением цен отличилось и Мирнинское Авиапредприятие авиакомпании «АЛРОСА» (г. Мирный, Якутия). В июле керосин в Мирном подорожал на 14,4 тысячи рублей за тонну — с 54,4 тысячи до 68,8 тысячи рублей (на 26,6%). В других аэропортах региона (подведомственны федеральному казенному предприятию «Аэропорты Севера») цены не изменились.

Рост цен также показали аэропорты Усть-Цильмы (АО «Комиавиатранс», республика Коми) — 15,8% (до 44 тысяч рублей) и в аэропорте уральского регионального центра города Кургана — на 10,2%, до 50 тысяч рублей (ООО «Аэрофьюэлз Курган»).

Как изменились цены на авиабилеты в конце лета

Ранее, в августе, туристические сервисы предупреждали клиентов о грядущем подорожании авиабилетов на международные рейсы для россиян из-за падения курса рубля. В начале месяца доллар стоил 62,3 рубля, евро — 73 рубля (сегодня, 29 августа, доллар — 68,04 рубля, евро — 79,34 рубля). На фоне резкого падения рубля, по данным сервиса Biletix, продажи билетов за границу подскочили на треть. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозировала рост цены на авиабилеты на международные рейсы на 6–7,8%.

«Шторм» изучил на сайте Aviasales предложения на популярные международные направления в конце лета — начале осени (Прага, Париж, Мюнхен). Средний чек на рейс в одну сторону из Москвы в Прагу в августе равнялся примерно 6,5 тысячи рублей. Полеты в Прагу на последние дни августа две недели назад стоили 6675 рублей, сегодня — 7350 рублей. Улететь в столицу Чехии дешевле можно будет после 4 сентября (есть билеты дешевле шести тысяч рублей).

В Мюнхен из Москвы в августе можно было вылететь, заплатив от шести до девяти тысяч рублей. В конце августа цены на билеты стабилизировались на отметке в 7350 рублей за билет в одну сторону. Дешевле билеты на этот рейс можно найти с 4 сентября.

Перелет в Париж, судя по предложениям на сайте Aviasales, стал дешевле. Две недели назад агрегатор предлагал улететь в столицу Франции в последние дни августа за 13-14 тысяч рублей. Сегодня предложения выглядят заманчивее — от 5,7 до 11 тысяч рублей.

«Шторм» также попросил сервис для организации путешествий OneTwoTrip проанализировать изменение цен на авиабилеты в конце лета этого года.

По данным сервиса, в июне-сентябре нынешнего года цены оказались выше аналогичного периода прошлого года. Внутренние рейсы по отношению к прошлому лету подорожали на 5% (средняя стоимость билетов в 2017 году — 13,5 тысячи, в 2018 году — 14,2 тысячи рублей), международные рейсы — на 9% (20,5 тысячи рублей в 2017 году, 22,4 тысячи рублей в 2018 году).

OneTwoTrip также сравнил цены на авиабилеты с середины августа до конца сентября 2018 года с данными прошлого года. В этой выборке рост цен оказался заметным только для международных направлений, цены подросли на 4% (с 20,3 тысячи до 21 тысячи рублей для средней стоимости билета).