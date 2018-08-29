Чистая прибыль Nord Stream в первом полугодии снизилась на 20,5% — до 17,2 млрд рублей

Чистая прибыль компании Nord Stream, оператора проекта «Северный поток», сократилась в январе — июне 2018 года на 20,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и составила 17,197 млрд рублей, следует из отчетности «Газпрома» по МСФО.

Выручка консорциума увеличилась на 14,5% и составила 38,682 млрд рублей.

Акционерами Nord Stream являются «Газпром» с 51-процентной долей, германские компании Wintershall и E.ON Ruhgas — по 15,5%, а также нидерландская Gasunie и французская ENGIE — по 9%.

«Северный поток» является газопроводом, который поставляет российский газ напрямую в Европу по дну Балтики. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров в год.