Urban Group оставила своих сотрудников без пенсий

Группа компаний Urban Group задолжала фондам пенсионного, социального и медицинского страхования почти 77 млн рублей. Об этом говорится в материалах по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщиков группы.

К началу этого года объём долгов по пенсиям и страховкам равнялся 62,7 млн рублей. За I квартал цифра только увеличилась: сумма начислений составила 47,2 млн рублей, а погасить успели 33,1 млн рублей.

Финансовое состояние группы компаний было неудовлетворительным ещё в конце прошлого года, следует из материалов проверки. Тогда же появились признаки неплатежеспособности застройщиков. С июля этого года компании группы начали банкротиться.