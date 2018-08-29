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Urban Group оставила своих сотрудников без пенсий
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Urban Group оставила своих сотрудников без пенсий 

News.ru 1 час назад
Группа компаний Urban Group задолжала фондам пенсионного, социального и медицинского страхования почти 77 млн рублей. Об этом говорится в материалах по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщиков группы.
К началу этого года объём долгов по пенсиям и страховкам равнялся 62,7 млн рублей. За I квартал цифра только увеличилась: сумма начислений составила 47,2 млн рублей, а погасить успели 33,1 млн рублей.
Финансовое состояние группы компаний было неудовлетворительным ещё в конце прошлого года, следует из материалов проверки. Тогда же появились признаки неплатежеспособности застройщиков. С июля этого года компании группы начали банкротиться.
Urban Group не успела достроить и сдать 68 многоквартирных домов общей площадью 812 тысяч 610 кв. м. Достройка обойдется, по оценкам Минстроя, примерно в 59 млрд рублей. Из федерального бюджета пойдут только порядка 15 млрд
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