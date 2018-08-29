Волгоградская область берет взаймы 600 миллионов рублей

Администрация Волгоградской области разместит на сайте госзакупок заявку на получение займа в размере 600 миллионов рублей. Как заявляет областной комитет финансов, госдолг региона при этом не увеличится.

Как сообщает пресс-служба ведомства, займ берется для оптимизации расходов на обслуживание госдолга. По состоянию на 1 августа наибольшую долю в госдолге занимают бюджетные кредиты под 0,1% — они составляют 44,7%. На долю государственных ценных бумаг и кредитов банков приходится 30,3% и 23,5%. Госгарантии достигают 1,5% от суммы долга региона.

По данным комитета финансов, с начала года объем госдолга уменьшился на 1,2 миллиарда рублей, а долговая нагрузка уменьшилась на 6,5%.