Волгоградская область берет взаймы 600 миллионов рублей 

Администрация Волгоградской области разместит на сайте госзакупок заявку на получение займа в размере 600 миллионов рублей. Как заявляет областной комитет финансов, госдолг региона при этом не увеличится.
Как сообщает пресс-служба ведомства, займ берется для оптимизации расходов на обслуживание госдолга. По состоянию на 1 августа наибольшую долю в госдолге занимают бюджетные кредиты под 0,1% — они составляют 44,7%. На долю государственных ценных бумаг и кредитов банков приходится 30,3% и 23,5%. Госгарантии достигают 1,5% от суммы долга региона.
По данным комитета финансов, с начала года объем госдолга уменьшился на 1,2 миллиарда рублей, а долговая нагрузка уменьшилась на 6,5%.
Напомним, в феврале Минфин РФ опубликовал данные о госдолге субъектов Российской федерации. На тот момент размер госдолга Волгоградской области составлял 54,8 миллиарда рублей. Ведомство также заявляло, что он с начала 2018 года увеличился на 1,5 миллиарда рублей. Напомним, ранее при поддержке Правительства РФ и Минфина РФ регион заместил значительную часть дорогих коммерческих кредитов бюджетными.