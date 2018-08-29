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В Волгоградской области увеличились доходы в бюджет на 7,7 миллиарда рублей
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В Волгоградской области увеличились доходы в бюджет на 7,7 миллиарда рублей 

АиФ Волгоград 16 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области доходы в бюджет региона за шесть месяцев 2018 года увеличились на 7,7 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным пресс-службы губернатора, общая сумма денежных поступлений за январь-июнь текущего года составила 54,6 миллиарда рублей.
Частные налоговые поступления выросли на шесть миллиардов рублей. Существенный прирост в 3,4 миллиарда рублей дал налог на прибыль организаций. Увеличение отмечено и по другим видам налогов: НДФЛ подрос на 23% (1,8 миллиарда рублей); акцизы — на 8,8% (310,8 миллиона рублей); налог с применением упрощенной системы — на 13,4% (276 миллионов рублей); на имущество организаций — 5,1% (186,3 миллиона рублей). Безвозмездные поступления в бюджет области за шесть месяцев по сравнению с прошлым годом также подросли и составили 12,2 миллиарда рублей. Дотаций и субвенций за этот период область получила на 2,6 миллиарда рублей больше.
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