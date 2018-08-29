В Оренбуржье ввод жилья вырос на 20 процентов

Как сообщили в минстрое региона, максимальный прирост — в 1,7 раза — зафиксирован в индивидуальном секторе. Общая площадь домов, построенных населением за этот период, достигла 293 тысячи квадратных метров. Ввод многоквартирного жилого фонда составил 204 тысячи «квадратов».

— По показателям ввода жилья наша область стабильно входит в число лидеров Приволжского федерального округа, — подчеркнула заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Ольга Мищерякова. — При этом рост объема вводимого жилфонда в Оренбуржье значительно выше общероссийских показателей — на сегодня по России он составляет всего около двух процентов.

Основным способом улучшения жилищных условий граждан сегодня стало ипотечное кредитование. По итогам первого полугодия сумма выданных ипотечных кредитов в регионе выросла почти вдвое и составила 16,5 миллиарда рублей. Населению предоставлено более 11 000 займов на покупку жилья.

Рост ипотечного рынка эксперты объясняют рекордно низкими ставками. Так, средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов составила 9,7 процента.

— При этом четверть от общего объема выданных кредитов предоставлена на приобретение жилья на первичном рынке — 2,4 тысячи кредитов на сумму почти 4 млрд рублей, — отметила Мищерякова.

Увеличилось и число зарегистрированных договоров с участием дольщиков. По данным регионального управления Росреестра, в первом полугодии этот показатель вырос в 1,7 раза.