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В Оренбуржье ввод жилья вырос на 20 процентов
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В Оренбуржье ввод жилья вырос на 20 процентов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как сообщили в минстрое региона, максимальный прирост — в 1,7 раза — зафиксирован в индивидуальном секторе. Общая площадь домов, построенных населением за этот период, достигла 293 тысячи квадратных метров. Ввод многоквартирного жилого фонда составил 204 тысячи «квадратов».
— По показателям ввода жилья наша область стабильно входит в число лидеров Приволжского федерального округа, — подчеркнула заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Ольга Мищерякова. — При этом рост объема вводимого жилфонда в Оренбуржье значительно выше общероссийских показателей — на сегодня по России он составляет всего около двух процентов.
Основным способом улучшения жилищных условий граждан сегодня стало ипотечное кредитование. По итогам первого полугодия сумма выданных ипотечных кредитов в регионе выросла почти вдвое и составила 16,5 миллиарда рублей. Населению предоставлено более 11 000 займов на покупку жилья.
Рост ипотечного рынка эксперты объясняют рекордно низкими ставками. Так, средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов составила 9,7 процента.
— При этом четверть от общего объема выданных кредитов предоставлена на приобретение жилья на первичном рынке — 2,4 тысячи кредитов на сумму почти 4 млрд рублей, — отметила Мищерякова.
Увеличилось и число зарегистрированных договоров с участием дольщиков. По данным регионального управления Росреестра, в первом полугодии этот показатель вырос в 1,7 раза.
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