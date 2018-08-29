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Стоимость активов ПИФов для неквалифицированных инвесторов выросла на 5% за квартал
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Стоимость активов ПИФов для неквалифицированных инвесторов выросла на 5% за квартал 

Банки.ру 1 час назад
Стоимость чистых активов во II квартале 2018 года паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов увеличились на 5,4% и составила 765,7 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка.
Количество владельцев паев ПИФов увеличилось на 54,2 тыс. за счет роста клиентов открытых ПИФов и составило 523,3 тыс. Общее количество фондов для неквалифицированных инвесторов сократилось за II квартал на 64.
Средневзвешенная ставка по банковским депозитам физических лиц (до одного года) в II квартале составила 5,3% годовых, а изменение расчетной стоимости пая открытых ПИФов за II квартал составило 7,1% годовых.
Центробанк отмечает быстрый рост стоимости чистых активов открытых ПИФов, ориентированных на работу с физическими лицами. этот показатель увеличился за квартал на 42,8 млрд рублей или на 16,5%. Произошло сокращение стоимости чистых активов закрытых ПИФов на 3,8 млрд рублей и незначительный рост стоимости чистых активов интервальных ПИФов на 0,2 млрд рублей.
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