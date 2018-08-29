Россельхозбанк увеличит уставный капитал на 5 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. / ТАСС /. Росимущество приняло решение увеличить уставный капитал Россельхозбанка на 5 млрд рублей, до 389,8 млрд рублей, путем размещения допэмиссии, следует из материалов банка.

В результате будет размещено 5 тыс. обыкновенных акций по номинальной стоимости 1 тыс. руб. по закрытой подписке в пользу единственного акционера банка — Российской Федерации в лице Росимущества.

Ранее в поправках в федеральный бюджет РФ на 2018 год была заложена докапитализация Россельхозбанка на 5 млрд рублей.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК РФ, 100% банка владеет государство. Согласно данным Банка России, Россельхозбанк занимает четвертое место среди российских банков по размеру активов.