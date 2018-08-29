Ещё
Россельхозбанк увеличит уставный капитал на 5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.28
79.60
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
76.65
+0.05 Золото
1204.19
+0.02 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1698
+0.0353
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Россельхозбанк увеличит уставный капитал на 5 млрд рублей 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Росимущество приняло решение увеличить уставный капитал Россельхозбанка на 5 млрд рублей, до 389,8 млрд рублей, путем размещения допэмиссии, следует из материалов банка.
В результате будет размещено 5 тыс. обыкновенных акций по номинальной стоимости 1 тыс. руб. по закрытой подписке в пользу единственного акционера банка — Российской Федерации в лице Росимущества.
Ранее в поправках в федеральный бюджет РФ на 2018 год была заложена докапитализация Россельхозбанка на 5 млрд рублей.
Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК РФ, 100% банка владеет государство. Согласно данным Банка России, Россельхозбанк занимает четвертое место среди российских банков по размеру активов.
ТАСС: последние новости
Число россиян, желающих получить паспорта Кипра и Мальты за покупку жилья, выросло на 40% Федеральный бюджет выделит 13 млн рублей на развитие сельских дорог в Кабардино-Балкарии Степашин призвал власти регионов России не скрывать истинные данные об аварийном жилье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию207
США подали жалобу на Россию в ВТО80
«Содержать пенсионеров за счет нефти не получится»61
Названа сумма затрат на пенсионную реформу39
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение