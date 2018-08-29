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РСХБ не исключает дальнейшей докапитализации — первый зампред правления Левин
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РСХБ не исключает дальнейшей докапитализации — первый зампред правления Левин 

Прайм + ещё 2 11 часов назад
МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Прогноз потребности РСХБ в капитале реализован банком в объеме 20 миллиардов рублей, банк не исключает дальнейшей докапитализации, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Левин.
"Прогноз потребности в капитале, заявленный в мае, реализован банком в объеме 20 миллиардов рублей. При этом банк не исключает возможность привлечения дополнительных объемов в капитал", — цитирует Левина пресс-служба.
Левин весной говорил журналистам, что в июле банк будет докапитализован на 5 миллиардов рублей, дополнительные 10 миллиардов рублей рассчитывает согласовать с государством. В конце апреля банк разместил вечные бонды на 15 миллиардов рублей, которые частично компенсировали расчетную потерю капитала в связи с переходом на МСФО 9.
В апреле бывший вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство РФ примет решение о докапитализации Россельхозбанка, если увидит, что финансовые показатели банка критические. Дворкович тогда выразил надежду, что частично докапитализация может быть произведена за счет средств банка. По его словам, в год примерный объем докапитализации банка составляет 30 миллиардов рублей.
РСХБ, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. Государство докапитализирует кредитную организацию ежегодно. По данным РИА Рейтинг, РСХБ на 1 июля 2018 года занимал четвертое место в банковской системе РФ с активами в 3,4 триллиона рублей.
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