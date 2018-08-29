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Штрафов почти на 4 млн руб. выписали застройщикам Подмосковья 27-28 августа
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Штрафов почти на 4 млн руб. выписали застройщикам Подмосковья 27-28 августа 

Агентство «Москва» 45 минут назад
На сумму порядка 4 млн руб. оштрафовали подмосковных застройщиков 27-28 августа 2018 г. по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника Артура Гарибяна.
«Главгосстройнадзором 27-28 августа были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 3 млн 980 тыс. руб», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
В пресс-службе уточнили, что за нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 17 постановлений на 2 млн руб., три постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 300 тыс. руб., два постановления за выполнение работ без свидетельства о допуске на 80 тыс. руб., а также два постановления на 100 тыс. руб. за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков и 15 постановлений на 1,5 млн руб. за неисполнение обязанностей по ведению реестра членов ЖСК.
Отмечается, что в отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, трем компаниям назначено наказание в виде предупреждения.
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