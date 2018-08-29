Канцтовары и ранцы начали терять в цене

Ажиотаж на школьные товары вызвал снижение цены. На канцелярские товары и детские портфели стоимость снизилась.

По данным « Яндекс . Кассы» средний чек уменьшился на 20%. Приобрести необходимые учебные принадлежности и рюкзаки можно на общую сумму в 2600 рублей. Спад отмечается в сравнении с прошлым годом.

Дороже всего сборы в школу обходятся жителям центральной части России. В среднем родители тратят на подготовку к 1 сентября 3182 рублей. Наиболее бюджетный этот процесс для жителей Сибири. На подготовку ребёнка к учебе уходит около 1300 рублей. При этом относительно данных прошлого года, значительнее всего — на 60% — цены упали в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.