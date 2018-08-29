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Омская филармония потратит на покупку духовых инструментов более 15 миллионов рублей
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Омская филармония потратит на покупку духовых инструментов более 15 миллионов рублей 

Омск Здесь 29 минут назад
Фото: Омск Здесь
Вслед за аукционом на покупку дорогостоящего саксофона оркестр объявил о приобретении новых фаготов и кларнетов. На сайте госзакупок 29 августа появилась информация о том, что омская филармония объявляет аукцион на покупку двух фаготов марки Gentleman общей стоимостью 6,8 млн рублей, а также различных кларнетов в чехлах на 8,6 млн рублей. Инструменты должны доставить в филармонию до конца года — к 25 декабря.
Напомним, сегодня филармония объявила еще один аукцион — она планирует приобрести саксофон стоимостью 600 тыс. рублей. Его также должны доставить к Новому году. Всего из федерального бюджета учреждению выделили 60 млн рублей на покупку новых инструментов.
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