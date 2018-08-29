Омская филармония потратит на покупку духовых инструментов более 15 миллионов рублей

Вслед за аукционом на покупку дорогостоящего саксофона оркестр объявил о приобретении новых фаготов и кларнетов. На сайте госзакупок 29 августа появилась информация о том, что омская филармония объявляет аукцион на покупку двух фаготов марки Gentleman общей стоимостью 6,8 млн рублей, а также различных кларнетов в чехлах на 8,6 млн рублей. Инструменты должны доставить в филармонию до конца года — к 25 декабря.

Напомним, сегодня филармония объявила еще один аукцион — она планирует приобрести саксофон стоимостью 600 тыс. рублей. Его также должны доставить к Новому году. Всего из федерального бюджета учреждению выделили 60 млн рублей на покупку новых инструментов.