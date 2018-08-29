Активы банка «Возрождение» увеличились до 236 млрд руб

Банк «Возрождение» заработал за первое полугодие 2018 года 2 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 762 миллиона рублей, активы увеличились до 236 миллиардов рублей, что на 2% выше по сравнению с первым кварталом, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Чистый кредитный портфель на отчетную дату достиг 164 миллиардов рублей, показав за второй квартал рост в 3,2%. Объем кредитов корпоративным клиентам увеличился на 2,7% до 116 миллиардов рублей, а розничный кредитный портфель прибавил 5% и достиг 68 миллиардов рублей.

«Цифры отчетности демонстрируют стабильный рост основных бизнес-показателей банка. Появление в линейке банка высокотехнологичных продуктов, новых сервисов, запуск обновленных версий систем дистанционного обслуживания, плюс хорошие прогнозы по рейтингам создают основу для дальнейшего роста основных показателей», — сказал заместитель председателя правления банка Вячеслав Томашевский.

Основными драйверами роста розничного портфеля традиционно стали ипотечный портфель, выросший на 3,7% до 49,1 миллиарда рублей, и портфель потребительских кредитов, прибавивший 10% до 17,6 миллиарда рублей. Доля ликвидных активов на отчетную дату находится на комфортном для банка уровне — 21%.

Средства корпоративных клиентов на 30 июня 2018 года составили 39 миллиардов рублей, увеличившись во втором квартале на 8%. Средства физических лиц выросли на 2,8% до 158 миллиардов рублей. Доля средств розничных клиентов в общем объеме привлеченных средств за шесть месяцев практически не изменилась и составила 80%.