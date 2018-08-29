ФРП Пензенской области за год работы поддержал семь проектов более чем на 100 млн рублей

ПЕНЗА, 29 августа. / ТАСС /. Фонд развития промышленности (ФРП) Пензенской области, который начал работу в сентябре 2017 года, выдал семь займов предприятиям региона для развития своих проектов на общую сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщил в среду на заседании комитета по экономической политике заксобрания Пензенской области замминистра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Антонов.

"В 2017 году поступило 12 заявок на общую сумму финансирования 153,4 млн рублей. Наблюдательным советом фонда было принято решение о предоставлении финансирования проектам завода «Электромехизмерение» и ООО «Ленкомтех» на общую сумму 25 млн рублей. За текущий год в фонд поступило 13 заявок на общую сумму 206 млн рублей. Были одобрены заявки ООО «Жилстрой», ООО «Новый бетон», научно-производственного предприятия «Технопроект», АО «Радиозавод», ООО «Ванюшкины сладости» на общую сумму 87,9 млн рублей", — сказал Антонов.

Как отмечается на сайте регионального ФРП, финансирование получили проекты по созданию датчика аварийного давления топлива для двигателей промышленного назначения, по производству новой модели контейнера тормозного оборудования для поездов московского метрополитена, по увеличению производства бетона и другие.

"По итогам реализации одобренных проектов к 2023 году объем налоговых поступлений [от предприятий, получивших поддержку фонда] составит 260 млн рублей. Дополнительно будет создано порядка 50 рабочих мест", — уточнил Антонов.

Фонд развития промышленности Пензенской области начал работу в сентябре 2017 года. На его деятельность из бюджета региона было первоначально выделено 100 млн рублей. Фонд финансирует проекты предприятий в размере от 3 до 20 млн рублей под 5% годовых на срок до пяти лет. При этом общий бюджет проекта не может быть меньше 6 млн рублей.

"На следующий год планируется 100 млн рублей, возможно, 150 миллионов [на обеспечение деятельности фонда]", — сказал Антонов в своем выступлении. По его словам, власти рассматривают не только возможность увеличения финансирования фонда, но и снижения процентной ставки по займам до 3%, а в перспективе — до 1%.