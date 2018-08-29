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«Аэрофлот» в первом полугодии получил убыток из-за роста цен на топливо
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«Аэрофлот» в первом полугодии получил убыток из-за роста цен на топливо 

Ведомости 53 минуты назад
Группа «Аэрофлот» за первые шесть месяцев текущего года по Международным стандартам финансовой отчетности получила убыток в размере 5,2 млрд руб. против прибыли в 2,9 млрд в первом полугодии прошлого года. Об этом говорится в сообщении группы. При этом выручка «Аэрофлота» за тот же период выросла на 13,2% до 265,8 млрд руб.
Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин, объясняется в сообщении группы. По данным «Аэрофлота», за полгода 2018 г. рост составил почти 30%. В результате расходы на авиатопливо за шесть месяцев увеличились на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 77,9 млрд руб.
Кроме того, на 5,8% выросли расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров, в основном за счет роста объемов перевозок, а также на 8,7% увеличились расходы на оплату труда после повышения зарплаты командиров воздушных судов.
За шесть месяцев «Аэрофлот» перевез 24,9 млн пассажиров, что на 8,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 14,6%, от чартерных — на 32,3%, от грузовых перевозок — на 13,9%.
Общий долг группы «Аэрофлот» по состоянию на 30 июня снизился на 7,3% по сравнению с показателем на конец 2017 г. и составил 97 млрд руб.
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