Чистый убыток «О`Кей» по МСФО в I полугодии снизился в 2,7 раза 

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток группы компаний ритейлера «О`Кей» по МСФО в первом полугодии снизился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 541 миллион рублей, сообщает ритейлер.

Общая выручка группы снизилась на 8,5% и составила 78,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании снизилась на 6,2%, до 18,2 миллиарда рублей. EBITDA группы снизилась на 4,9%, составив 3,47 миллиарда рублей.

Группа «О`Кей» была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. «О`Кей» — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 145 магазинов в крупнейших городах России. Основными бенефициарами «О`Кей» являются Дмитрий Троицкий Дмитрий Коржев , которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек , владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.