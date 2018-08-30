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Чистый убыток «О`Кей» по МСФО в I полугодии снизился в 2,7 раза
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Чистый убыток «О`Кей» по МСФО в I полугодии снизился в 2,7 раза 

Прайм + ещё 14 1 час назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток группы компаний ритейлера «О`Кей» по МСФО в первом полугодии снизился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 541 миллион рублей, сообщает ритейлер.
Общая выручка группы снизилась на 8,5% и составила 78,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании снизилась на 6,2%, до 18,2 миллиарда рублей. EBITDA группы снизилась на 4,9%, составив 3,47 миллиарда рублей.
Группа «О`Кей» была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. «О`Кей» — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 145 магазинов в крупнейших городах России. Основными бенефициарами «О`Кей» являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.
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