Чистый убыток ЮТэйр в I полугодии 2018 года вырос вдвое

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика» Финансовые результаты группа связывает с сезонностью, наращиванием производственных мощностей и усугубившейся конкуренцией в отрасли.

Чистый убыток одной из крупнейших авиакомпаний в России ЮТэйр по МСФО в I полугодии 2018 года увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза до 5,2 млрд руб.

При этом операционный убыток составил 362,842 млн руб. Чистый приток денежных средств компании от операционной деятельности за первые 6 месяцев 2018 года составил 4,449 млрд руб.

Выручка ЮТэйр за этот период увеличилась на 12,3% — до 36,007 млрд рублей. Большая часть пришлась на выручку от пассажирских перевозок и вертолетных работ, которая выросла на 12,1% — до 35,5 млрд руб.

Долгосрочные обязательства авиаперевозчика за 6 месяцев 2018 года выросли с 61,6 млрд руб. до 62,1 млрд руб. Краткосрочные — с 24,3 млрд руб. до 27,6 млрд руб.

“Результаты деятельности Группы в отчетном периоде сформированы под влиянием характерной для авиационной отрасли сезонности и ряда неблагоприятных конъюнктурных изменений. Продолжающееся наращивание производственных емкостей и усугубление конкуренции в отрасли пассажирских перевозок оказывает давление на доходность самолетного бизнеса Группы”, — поясняется в отчете компании. Также в числе основных причин снижения результатов отмечается «непростая ситуация» на рынке труда летного персонала, из-за которой был ограничен запланированный рост перевозок.

В отчете ЮТэйр отмечается, что влияние негативных факторов компания намерена преодолеть за счет привлечения летного состава, а также расширения контрактной базы за счет новых направлений на международном рынке.