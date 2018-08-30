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Чистый убыток ЮТэйр в I полугодии 2018 года вырос вдвое
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Чистый убыток ЮТэйр в I полугодии 2018 года вырос вдвое 

Вести Экономика + ещё 1 13 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика» Финансовые результаты группа связывает с сезонностью, наращиванием производственных мощностей и усугубившейся конкуренцией в отрасли.
Фото: UTair
Чистый убыток одной из крупнейших авиакомпаний в России ЮТэйр по МСФО в I полугодии 2018 года увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза до 5,2 млрд руб.
При этом операционный убыток составил 362,842 млн руб. Чистый приток денежных средств компании от операционной деятельности за первые 6 месяцев 2018 года составил 4,449 млрд руб.
Выручка ЮТэйр за этот период увеличилась на 12,3% — до 36,007 млрд рублей. Большая часть пришлась на выручку от пассажирских перевозок и вертолетных работ, которая выросла на 12,1% — до 35,5 млрд руб.
Долгосрочные обязательства авиаперевозчика за 6 месяцев 2018 года выросли с 61,6 млрд руб. до 62,1 млрд руб. Краткосрочные — с 24,3 млрд руб. до 27,6 млрд руб.
“Результаты деятельности Группы в отчетном периоде сформированы под влиянием характерной для авиационной отрасли сезонности и ряда неблагоприятных конъюнктурных изменений. Продолжающееся наращивание производственных емкостей и усугубление конкуренции в отрасли пассажирских перевозок оказывает давление на доходность самолетного бизнеса Группы”, — поясняется в отчете компании. Также в числе основных причин снижения результатов отмечается «непростая ситуация» на рынке труда летного персонала, из-за которой был ограничен запланированный рост перевозок.
В отчете ЮТэйр отмечается, что влияние негативных факторов компания намерена преодолеть за счет привлечения летного состава, а также расширения контрактной базы за счет новых направлений на международном рынке.
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