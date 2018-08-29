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Чистая прибыль ГТЛК по МСФО в I полугодии — 442 млн руб против убытка годом ранее
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Чистая прибыль ГТЛК по МСФО в I полугодии — 442 млн руб против убытка годом ранее 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по МСФО в первом полугодии составила 442 миллиона рублей против убытка в 1,7 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Процентные доходы от операций финансового лизинга выросли в 1,5 раза, до 9,1 миллиарда рублей. Доходы от операционной аренды увеличились в 1,6 раза, составив 10,8 миллиарда рублей. Прочие процентные доходы составили 1 миллиард рублей, увеличившись в 1,7 раза.
Процентные расходы выросли на 26,4% и составили 10,9 миллиарда рублей. Амортизация основных средств, переданных в операционную аренду, увеличилась в два раза, до 5,3 миллиарда рублей. Административные расходы составили 1,1 миллиарда рублей, увеличившись на 20,8%.
Активы компании с конца прошлого года выросли на 24,1%, составив 422,6 миллиарда рублей, обязательства — в 1,3 раза, до 357 миллиардов рублей.
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
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