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Чистый убыток Бинбанка по МСФО в I полугодии — 7,1 млрд руб против прибыли годом ранее
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Чистый убыток Бинбанка по МСФО в I полугодии — 7,1 млрд руб против прибыли годом ранее 

Прайм + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток Бинбанка по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 7,1 миллиарда рублей против прибыли в 1,192 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета кредитной организации.
Чистые процентные доходы снизились в 13 раз, до 1,149 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 6,236 миллиарда рублей против прибыли в 950 миллионов рублей годом ранее.
Активы кредитной организации на 30 июня сократились на 31,6%, до уровня в 746,8 миллиарда рублей, обязательства — на 37,8%, до уровня в 634,1 миллиарда рублей.
Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить Бинбанк и «ФК Открытие» за исключением доли плохих активов. В начале августа зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что Банк «Открытие» и Бинбанк завершат объединение в начале следующего года.
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