Объем страховых взносов в Подмосковье увеличился на 12,4% за 6 месяцев 2018 года

В среду на расширенном заседании управления Федеральной налоговой службы России по Московской области подвели итоги работы налоговых органов региона за первое полугодие 2018 года, в том числе отметили рост страховых взносов, поступление которых увеличилось на 12,4% по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Учитывая социальную значимость вопроса, большое внимание уделяется администрированию страховых взносов. Их поступления по сравнению с первым полугодием 2017 года, выросли на 18,8 миллиарда рублей или на 12,4% и составили 170,5 миллиардов», — сказала заместитель руководителя управления Ольга Воронцова

Доходы Пенсионного фонда увеличились на 14,9 миллиарда рублей или на 12,5%, составив 134,1 миллиарда. В Фонд обязательного медицинского страхования мобилизовали 31,3 миллиарда рублей с ростом на 3,6 миллиарда или на 13 процентов. Поступления в Фонд социального страхования составили 5,1 миллиарда рублей с ростом на 255,5 миллионов рублей или на 5,3%.

«Общая сумма налоговой задолженности по состоянию на 1 августа 2018 составила 149,5 миллиардов рублей со снижением к началу года на 1,3 миллиарда или на 0,8%. Работа с задолженностью рассматривается как один из основных резервов мобилизации доходов бюджетной системы», — добавила Воронцова.

Она также отметила важность «проектного» подхода и адресного взаимодействия с должниками, что способствует повышению платежной дисциплины налогоплательщиков.

«Доначисления по результатам выездных налоговых проверок в отчетном периоде составили 7,5 миллиардов рублей, из них за отчетный период взыскано 5,3 миллиарда, что почти на 1 миллиард или на 22% больше чем в первом полугодии 2017 года», — отметил заместитель руководителя управления Андрей Савченко

Сумма налоговых обязательств, уточненных налогоплательщиками в результате аналитической работы налоговых органов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась в два раза и составила 2,8 миллиарда рублей. Дополнительные поступления в бюджет по уточненным налоговым декларациям возросли в четыре раза, составив 1,6 миллиарда.

В целях повышения эффективности выездного контроля налоговым органам региона поручили своевременно и в полном объеме проводить мероприятия, направленные на формирование качественной доказательственной базы.