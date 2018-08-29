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Объем страховых взносов в Подмосковье увеличился на 12,4% за 6 месяцев 2018 года
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Объем страховых взносов в Подмосковье увеличился на 12,4% за 6 месяцев 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В среду на расширенном заседании управления Федеральной налоговой службы России по Московской области подвели итоги работы налоговых органов региона за первое полугодие 2018 года, в том числе отметили рост страховых взносов, поступление которых увеличилось на 12,4% по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Учитывая социальную значимость вопроса, большое внимание уделяется администрированию страховых взносов. Их поступления по сравнению с первым полугодием 2017 года, выросли на 18,8 миллиарда рублей или на 12,4% и составили 170,5 миллиардов», — сказала заместитель руководителя управления Ольга Воронцова.
Доходы Пенсионного фонда увеличились на 14,9 миллиарда рублей или на 12,5%, составив 134,1 миллиарда. В Фонд обязательного медицинского страхования мобилизовали 31,3 миллиарда рублей с ростом на 3,6 миллиарда или на 13 процентов. Поступления в Фонд социального страхования составили 5,1 миллиарда рублей с ростом на 255,5 миллионов рублей или на 5,3%.
«Общая сумма налоговой задолженности по состоянию на 1 августа 2018 составила 149,5 миллиардов рублей со снижением к началу года на 1,3 миллиарда или на 0,8%. Работа с задолженностью рассматривается как один из основных резервов мобилизации доходов бюджетной системы», — добавила Воронцова.
Она также отметила важность «проектного» подхода и адресного взаимодействия с должниками, что способствует повышению платежной дисциплины налогоплательщиков.
«Доначисления по результатам выездных налоговых проверок в отчетном периоде составили 7,5 миллиардов рублей, из них за отчетный период взыскано 5,3 миллиарда, что почти на 1 миллиард или на 22% больше чем в первом полугодии 2017 года», — отметил заместитель руководителя управления Андрей Савченко.
Сумма налоговых обязательств, уточненных налогоплательщиками в результате аналитической работы налоговых органов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась в два раза и составила 2,8 миллиарда рублей. Дополнительные поступления в бюджет по уточненным налоговым декларациям возросли в четыре раза, составив 1,6 миллиарда.
В целях повышения эффективности выездного контроля налоговым органам региона поручили своевременно и в полном объеме проводить мероприятия, направленные на формирование качественной доказательственной базы.
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