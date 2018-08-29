ОБЗОР — Рубль вечером замедлил снижение к доллару и евро

МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Курс рубля на вечерних торгах замедлил снижение к доллару и евро, теряя порядка 10 копеек и 20 копеек соответственно.

Курс доллара расчетами «завтра» на 22.13 мск среды рос на 11 копеек — до 67,98 рубля, курс евро — на 22 копейки — до 79,57 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,21% — до 76,66 доллара за баррель.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РУБЛЯ

Курс рубля начал торги снижением к основным инвалютам, доллар смог подняться выше 68 рублей впервые с 23 августа.

Негативная динамика в торгах отечественной валютой превалировала в течение дня. Однако во время выступления президента РФ Владимира Путина по пенсионным изменениям курс рубля стал укрепляться против доллара и евро.

Впрочем, негативные тенденции на рынке валют развивающихся стран вернули рубль в «красную зону», на этих настроениях евро подошел вплотную к 80 рублям.

Таким образом, в течение торгов разница между минимальным и максимальным значением по доллару составила 83 копейки, по евро — 1 рубль.

Валютный рынок России сегодня был поглощен вниманием, как разместится новый выпуск ОФЗ после длительного перерыва, отмечает Алексей Коренев из «Финама». Он напоминает, что 22 августа из-за турбулентности на валютных рынках от размещения облигация было решено вообще отказаться, а двумя неделями ранее из планировавшихся 10 миллиардов рублей удалось разместить лишь 5,85 миллиарда.

Тем не менее, сегодня Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 25083 на 13 миллиардов рублей при спросе в 25 миллиардов рублей, при этом цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,851% от номинала, средневзвешенная цена — 96,8979% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 8,26% годовых, по средневзвешенной цене — 8,25% годовых.

"В целом размещение можно считать вполне успешным. Тем не менее, российская валюта на фоне повышенной волатильности продолжала в течение дня умеренно ослабевать", — резюмирует аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Завтра пары доллар-рубль и евро-рубль продолжат рост, считает Анна Кокорева из «Альпари». По ее прогнозам, доллар будет торговаться на отметке 68,4 рубля.