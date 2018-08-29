Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в I полугодии упала на 22,3%, до 10,7 млрд руб

МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,7 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

Чистый процентный доход вырос на 33,6%, до 21,391 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход — на 23%, до 9,29 миллиарда рублей. Операционные доходы снизились на 1,3% и составили 27,993 миллиарда рублей. Прибыль до расхода по налогу на прибыль сократилась на 29%, составив 12,272 миллиарда рублей.

Активы банка по состоянию на 30 июня 2018 года увеличились на 28,9% по сравнению с началом года — до 888,628 миллиарда рублей, обязательства — на 29,8%, до 783,883 миллиарда рублей.

Совкомбанк был основан в 1990 году. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 июля 2018 года занимал 15-е место среди российских банков с активами в размере 754,5 миллиарда рублей.