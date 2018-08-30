Суд по иску ПСБ арестовал акции «Росгосстраха» на 7 млрд руб, принадлежащие НПФ «Будущее»

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа по заявлению Промсвязьбанка (ПСБ) принял обеспечительные меры в виде ареста более 16 миллиардов принадлежащих негосударственному пенсионному фонду (НПФ) «Будущее» акций "Росгосстраха" стоимостью более 7 миллиардов рублей, следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда.

Окружной суд, рассмотрев кассационную жалобу ПСБ, отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые ранее отказали банку в принятии обеспечительных мер. В постановлении говорится, что арест на пакет принадлежащих НПФ «Будущее» акций «Росгосстраха» стоимостью более 7 миллиардов рублей наложен в пределах суммы исковых требований к этому НПФ — около 8,3 миллиарда рублей.

Обеспечительные меры приняты в рамках дела по иску ПСБ к трем НПФ, являвшимся ранее акционерами банка, их управляющим компаниям и компании Promsvyaz Capital B. V. экс-бенефициаров банка братьев Ананьевых. В иске банк требует признать недействительными сделки выхода трех НПФ — «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» — из капитала банка накануне объявления о его санации. Также Промсвязьбанк просит в порядке применения последствий недействительности сделок взыскать с ответчиков более 16 миллиардов рублей.