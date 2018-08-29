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Банк «Глобэкс» в I полугодии получил 2,6 млрд руб прибыли по МСФО против убытка ранее
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Банк «Глобэкс» в I полугодии получил 2,6 млрд руб прибыли по МСФО против убытка ранее 

Прайм + ещё 8 8 часов назад
МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль банка «Глобэкс» по МСФО (контролируется ВЭБом) в первом полугодии составила 2,6 миллиарда рублей против убытка 3,3 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета кредитной организации.
Чистые процентные доходы банка упали в 2,4 раза, до уровня в 878,1 миллиона рублей. Чистые комиссионные доходы сократились на 14,7%, составив 386,7 миллиона рублей.
Активы кредитной организации снизились на 2% с конца прошлого года и составили 102,4 миллиарда рублей, обязательства — выросли на 3,5%, до 89,9 миллиарда рублей.
ВЭБу пришлось спасать «Глобэкс» и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.
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