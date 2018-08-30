ВТБ в Самарской области увеличил объем кредитования населения на 55%

Наибольший объем выданных средств — более 14 тысяч кредитов на сумму 7,3 млрд рублей — приходится на кредиты наличными. Этот показатель на 55% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Средняя сумма займа выросла почти на 30% и составила более 500 тысяч рублей.

На втором месте — ипотека. За 6 месяцев текущего года самарцы оформили в ВТБ 2,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 4,6 млрд рублей, что превосходит результат января-июня прошлого года на 70%. При этом объем займов на покупку недвижимости в новостройках вырос на 70%, на вторичном рынке — на 24%. В рамках программы рефинансирования ипотеки было выдано более 350 кредитов на общую сумму 430 млн рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Общий кредитный портфель розничного бизнеса банка в регионе по итогам первого полугодия составил 45,8 млрд рублей. С начала года он вырос на 10%.

Портфель привлеченных средств физлиц с начала года увеличился на 14% и на 1 июля составил 59,6 млрд рублей. Всего за 6 месяцев 2018 года жители Самарской области доверили банку свои сбережения в размере 5 млрд рублей, что почти в 3,5 раза больше результата за аналогичный период прошлого года.

По словам управляющего розничного филиала ВТБ в Самарской области Максима Папкова, высокие результаты банк продемонстрировал и в части реализации зарплатных проектов. «За отчетный период мы выдали в регионе почти 30 тысяч зарплатных карт банка, что почти на 50% превышает результат первых шести месяцев прошлого года», — отметил управляющий.