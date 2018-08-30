Ещё
ВТБ в Самарской области увеличил объем кредитования населения на 55%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.94
$
68.28
79.60
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.19
–0.19 Золото
1204.03
–0.06 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1699
+0.0322
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

ВТБ в Самарской области увеличил объем кредитования населения на 55% 

Волга Ньюс 33 минуты назад
Наибольший объем выданных средств — более 14 тысяч кредитов на сумму 7,3 млрд рублей — приходится на кредиты наличными. Этот показатель на 55% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Средняя сумма займа выросла почти на 30% и составила более 500 тысяч рублей.
На втором месте — ипотека. За 6 месяцев текущего года самарцы оформили в ВТБ 2,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 4,6 млрд рублей, что превосходит результат января-июня прошлого года на 70%. При этом объем займов на покупку недвижимости в новостройках вырос на 70%, на вторичном рынке — на 24%. В рамках программы рефинансирования ипотеки было выдано более 350 кредитов на общую сумму 430 млн рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее.
Общий кредитный портфель розничного бизнеса банка в регионе по итогам первого полугодия составил 45,8 млрд рублей. С начала года он вырос на 10%.
Портфель привлеченных средств физлиц с начала года увеличился на 14% и на 1 июля составил 59,6 млрд рублей. Всего за 6 месяцев 2018 года жители Самарской области доверили банку свои сбережения в размере 5 млрд рублей, что почти в 3,5 раза больше результата за аналогичный период прошлого года.
По словам управляющего розничного филиала ВТБ в Самарской области Максима Папкова, высокие результаты банк продемонстрировал и в части реализации зарплатных проектов. «За отчетный период мы выдали в регионе почти 30 тысяч зарплатных карт банка, что почти на 50% превышает результат первых шести месяцев прошлого года», — отметил управляющий.
Волга Ньюс: последние новости
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях Банкротство Александра Швидака завершилось мировым соглашением с "Солидарностью" Областные власти замещают коммерческие кредиты муниципалитетов бюджетными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова пообещала существенную индексацию пенсий199
Эксперты рассчитали новый курс рубля3
Россия оказалась основным инвестором Украины94
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию310
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение