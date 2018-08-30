Объем инвестиций в технополис «Москва» в I полугодии 2018 г. вырос почти на 7% — до 16 млрд руб.

Объем инвестиций в технополис «Москва» в I полугодии 2018 г. составил 16 млрд руб., что больше почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Общий объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) технополис «Москва» в первой половине 2018 г. вырос более чем на один млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и превысил 16 млрд руб.», — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, рост инвестиций резидентов особой экономической зоны говорит о том, что для резидентов ОЭЗ созданы действительно комфортные условия. «Городские программы поддержки именно для этого и принимались: за счет уже готовой качественной инфраструктуры и льгот наукоемкие технологичные проекты сокращают издержки и могут вкладывать дополнительные деньги в развитие», — подчеркнула Н. Сергунина.

Кроме того, выросли инвестиции иностранных компаний. За шесть месяцев 2018 г. они вложили в технополис «Москва» свыше 180 млн руб. По прогнозам, рост иностранных инвестиций по итогам года составит более 50% (в сравнении с 2017 г.).

«Рост инвестиций отражается и на количестве рабочих мест. Так, в конце 2017 г. здесь было занято около 5 тыс. человек, в середине 2018 г. — свыше 5,6 тыс. Ожидается, что к концу этого года будет создано более 6 тыс. рабочих мест», — добавляется в сообщении.