Россия стала главным инвестором Украины

Россия больше всех остальных стран вложила денег в украинскую экономику в этом году. Лишь за первое полугодие РФ инвестировала в республику 436 миллионов долларов, став лидером по этому показателю среди остальных стран. Такие данные приводит Госслужба статистики Украины, передает ТАСС

Общий объем инвестиций, привлеченных из-за рубежа за период с начала января до конца июня 2018 года, составил 1 млрд 259 млн долларов. Из них Россия инвестировала 436 млн долларов (34,6% от общего размера инвестиций). Вторую строчку по объему инвестиций занял Кипр — 219 млн (17,4%). Затем следуют Нидерланды — 207,7 млн (16,5%), Австрия — 58,7 (4,7%), Польша — 54,1 млн (4,3%), Франция — 46,9 млн (3,7%) и Великобритания — 43,4 млн (3,4%).

Основная часть инвестиций — около 60% — направлена в финансовую и страховую деятельность; 9,6% — в торговлю; 8,2% — в промышленность; 7,9% — в телекоммуникационную сферу.