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Названы средние зарплаты и пенсии в Красноярском крае
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Названы средние зарплаты и пенсии в Красноярском крае 

sibnovosti.ru 41 минуту назад
Фото: sibnovosti.ru
Красноярскстат опубликовал данные о средних зарплатах и пенсиях в Красноярском крае за последние полгода. Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций региона составила 44 387 рублей 50 копеек. Рост составил 9,4 процента к аналогичному периоду прошлого года. При этом, оговорились статистики, цены выросли на 7,4 процента.
«На 1 июля 2018 года средний размер назначенных месячных пенсий в Красноярском крае составил 14 294 рубля 80 копеек. Рост составил 3,3 процента», — сообщили в ведомстве.
Напомним, по подсчетам статистиков, средняя зарплата тружеников региона за отрезок с января по май этого года выросла сразу на 9% по отношению к аналогичному периоду годом ранее. Тогда она составляет 43 700 рублей в месяц. Максимально высоки зарплаты, как отметили в Красноярскстате, в сфере добычи полезных ископаемых — в среднем это 103,3 тысячи рублей в месяц (рост по сравнению с прошлым годом — 4,3%). Минимальный уровень оплаты труда в области услуг гостиниц и общепита — 23,3 тысячи рублей (рост 6%).
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